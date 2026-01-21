Ritrovato a Milano il ragazzo scomparso era in un poliambulatorio

Diego, il ragazzo di 14 anni scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato rintracciato a Milano dalle autorità. Il giovane si trovava in un poliambulatorio e ora è stato ristabilito il contatto con la famiglia. La notizia conferma il ritrovamento di Diego, rassicurando sulla sua sicurezza.

AGI - Diego, il ragazzo di  14 anni   scomparso  il 12 gennaio da  San Giovanni Lupatoto, in provincia di  Verona, è stato  rintracciato a Milano  dalle  forze dell'ordine. Il ragazzo  sta bene. L' adolescente  è stato trovato dagli agenti della  Polizia  nella  Casa di comunità  in  via Livigno, nella zona nord del capoluogo lombardo. I  genitori  sono stati subito  avvertiti  e il ragazzo ha  contattato la madre. Era  uscito di casa  dicendo che  andava a scuola. L'inchiesta della Procura di Verona . Per lui era stata organizzata nei giorni scorsi una  camminata silenziosa  da un centinaio di suoi concittadini. 🔗 Leggi su Agi.it

