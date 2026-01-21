ritrovato a milano il ragazzo scomparso era in un poliambulatorio

Diego, il ragazzo di 14 anni scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato rintracciato a Milano dalle autorità. Il giovane si trovava in un poliambulatorio e ora è stato ristabilito il contatto con la famiglia. La notizia conferma il ritrovamento di Diego, rassicurando sulla sua sicurezza.

AGI - Diego, il ragazzo di 14 anni scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato rintracciato a Milano dalle forze dell'ordine. Il ragazzo sta bene. L' adolescente è stato trovato dagli agenti della Polizia nella Casa di comunità in via Livigno, nella zona nord del capoluogo lombardo. I genitori sono stati subito avvertiti e il ragazzo ha contattato la madre. Era uscito di casa dicendo che andava a scuola. L'inchiesta della Procura di Verona . Per lui era stata organizzata nei giorni scorsi una camminata silenziosa da un centinaio di suoi concittadini. 🔗 Leggi su Agi.it

