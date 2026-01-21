Il 14enne Diego Baroni, scomparso il 12 gennaio da Pozzo, frazione di San Giovanni Lupatoto nel Veronese, è stato ritrovato a Milano. La sua scomparsa aveva destato preoccupazione nella comunità locale. Ora, grazie alle autorità, il ragazzo è stato rintracciato e sta bene.

È stato ritrovato a Milano Diego Baroni, il 14enne scomparso il 12 gennaio da Pozzo, frazione di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese. Il ragazzo stava camminando per le strade del capoluogo lombardo quando, nella mattinata del 21 gennaio, è stato fermato da alcuni agenti. Chiamato per nome, si è voltato e si è consegnato senza opporre resistenza, scoppiando in lacrime. Giorni di angoscia per la madre, Sara Agnolin, che poco prima del ritrovamento aveva diffuso un video-appello rivolto al figlio: «Diego torna a casa! Mettiti in contatto in qualche maniera, vengo a prenderti subito. Io e le tue sorelline non possiamo stare senza di te. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ritrovato a Milano il 14enne scomparso nel Veronese

Diego Baroni, ritrovato a Milano in buone condizioni il 14enne scomparso nel VeroneseDiego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio nel Veronese, è stato ritrovato a Milano in buone condizioni.

Diego Baroni scomparso da sei giorni: camminata silenziosa nel Veronese per il 14enne, le ricerche si spostano a MilanoDa sei giorni, le ricerche per Diego Baroni, il 14enne scomparso a San Giovanni Lupatoto, continuano senza sosta.

