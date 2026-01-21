Ritrovato a Milano il 14enne scomparso | Diego aveva lasciato casa il 12 gennaio per andare a scuola e non era più rientrato

Il 14enne Diego, scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, è stato ritrovato a Milano il 21 gennaio. La Polizia di Stato ha rintracciato il ragazzo in una casa di comunità, ponendo fine alla sua ricerca. Diego, studente di 14 anni, aveva lasciato casa senza fare più ritorno, ma ora è stato riaccompagnato dai suoi familiari.

Diego, studente quattordicenne di San Giovanni Lupatoto nel Veronese, è stato rintracciato nella mattinata del 21 gennaio da una volante della Polizia di Stato in una casa di comunità a Milano. Il ragazzo si era allontanato da casa il 12 gennaio dopo essere uscito per raggiungere un istituto professionale di Verona, dove frequenta il primo anno. La madre ha ricevuto la notizia del ritrovamento intorno alle 11.20 e si è recata immediatamente nel capoluogo lombardo per riabbracciare il figlio. Il minore ha riferito agli agenti di stare bene e ha già parlato telefonicamente con la madre. Gli investigatori avevano localizzato il cellulare del quattordicenne nella zona di Milano già nella serata del 12 gennaio, giorno della scomparsa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Ritrovato a Milano Diego B., il 14enne scomparso da Verona il 12 gennaio | Era in una casa di comunità di via Livigno

Diego Baroni ritrovato: «È in buone condizioni». Il 14enne scomparso il 12 gennaio era a MilanoDiego Baroni, il 14enne scomparso il 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato a Milano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Esce di casa a Novate Milanese per andare da un amico e scompare: 13enne ritrovato, sta bene; Ritrovato un cadavere ad Anguillara Sabazia, l'arrivo della mortuaria; Ritrovato a Milano il 14enne scomparso.

Ritrovato a Milano Diego, il 14enne scomparso da giorni. La mamma: «Ora voglio solo riabbracciarlo»Il ragazzino scomparso da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato rintracciato in una casa di comunità. Per la sua sparizione era stata aperta un'indagine per sottrazione di minore ... vanityfair.it

Diego ritrovato a Milano: il 14enne è in buone condizioniIl ragazzo, scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, è stato rintracciato dalla Polizia nel capoluogo lombardo. La madre sta raggiungendo Milano ... rainews.it

Diego Baroni è stato ritrovato. Gli agenti della Polizia di Milano lo hanno intercettato questa mattina, mentre camminava da solo per strada nel capoluogo lombardo. Il 14enne sta bene. La famiglia è stata informata e mamma Sara è già in viaggio per riabbracci - facebook.com facebook

Diego ritrovato a Milano, il ragazzo di 14 anni scomparso. La mamma: "Voglio solo riabbracciarlo". Il mio racconto su @repubblica x.com