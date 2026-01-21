Ritrovato a Milano Diego il 14enne scomparso da giorni La mamma | Ora voglio solo riabbracciarlo

A Milano è stato rintracciato Diego, il 14enne scomparso da alcuni giorni da San Giovanni Lupatoto, Verona. La famiglia ha espresso il desiderio di riabbracciarlo e di ritrovare la serenità. Il ragazzo si trovava in una casa di comunità, dove è stato ritrovato dai servizi competenti. La sua vicenda si conclude con un esito positivo, portando sollievo a quanti lo cercavano.

Le indagini si sono concentrate su Milano fin da subito, in quanto era proprio in questa città che il suo cellulare aveva agganciato per l’ultima volta due celle telefoniche: alle 16.47 tra via Santa Margherita e via Tommaso Grossi, nei pressi della Scala, e alle 18.46 tra piazza Duomo e via Dante. Dopo giorni di ansia, poco dopo le 11 del mattino del 21 gennaio il ragazzino si è presentato presso la Casa di comunità di via Livigno, nel quartiere Dergano. I responsabili hanno subito allertato la polizia. Per la famiglia di Diego un respiro di sollievo dopo giorni di ansia. La mamma, che aveva da poco preparato un nuovo appello, ha fatto sapere: «Adesso voglio solo riabbracciarlo» Diego era scomparso il 12 gennaio in una mattina all'apparenza come tutte le altre, dopo aver lasciato la sua casa per andare a scuola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

