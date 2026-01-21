Ritrovato a Milano Diego B il 14enne scomparso da Verona | Si trovava in un poliambulatorio in via Livigno Contattata la madre

È stato ritrovato a Milano Diego B., il 14enne scomparso da Verona dieci giorni fa. Si trovava in un poliambulatorio in via Livigno. La madre è stata contattata e il ragazzo è stato restituito alla famiglia. Il suo cellulare era stato agganciato nella zona di Milano, confermando il suo spostamento. La vicenda si è conclusa positivamente, dopo una lunga fase di ricerche.

Dopo dieci giorni di ricerche i carabinieri sono riusciti a rintracciare Diego B., il 14enne scomparso lo scorso 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona. È vivo, sta bene e al momento si trova a Milano. La polizia l'ha individuato all'interno di una casa di comunità in via Livigno, nella periferia Nord. Il ragazzo quella mattina era uscito di casa alle 6,45, salutando la mamma e le sorelle più piccole. Cinque minuti più tardi doveva salire sull'autobus per andare all'istituto professionale Giorgi a Verona, dove frequenta il primo anno. Diego però a scuola non ci è mai arrivato.

