A Milano è stato rintracciato Diego B., il 14enne scomparso da Verona il 12 gennaio. Dopo dieci giorni di ricerche, i carabinieri lo hanno trovato in un poliambulatorio di via Livigno. Il ragazzo sta bene; il suo cellulare era stato agganciato nella zona di Milano. La vicenda si conclude con un esito positivo e senza ulteriori complicazioni.

Dopo dieci giorni di ricerche i carabinieri sono riusciti a rintracciare Diego B., il 14enne scomparso lo scorso 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona. È vivo, sta bene e al momento si trova a Milano. La polizia l'ha individuato all'interno di una casa di comunità in via Livigno, nella periferia Nord. Il ragazzo quella mattina era uscito di casa alle 6,45, salutando la mamma e le sorelle più piccole. Cinque minuti più tardi doveva salire sull'autobus per andare all'istituto professionale Giorgi a Verona, dove frequenta il primo anno. Diego però a scuola non ci è mai arrivato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Ritrovato a Milano Diego B., il 14enne scomparso da Verona il 12 gennaio | Era in un poliambulatorio in via Livigno

Leggi anche: Ritrovato a Milano Diego B., il 14enne scomparso da Verona il 12 gennaio | Era in una casa di comunità di via Livigno

Verona, ritrovato il 14enne scomparso: era un poliambulatorio di MilanoIl 14enne Diego Baroni, scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato ritrovato a Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Diego Baroni, ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Diego Baroni scomparso da Verona. Il telefono del 14enne agganciato a Milano e i video su TikTok; Diego, scomparso da lunedì: l’unica traccia resta nei contatti su Tik Tok; Camminata con preghiera per Diego Baroni, mentre le ricerche continuano.

Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne è in buone condizioniIl ragazzo, scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio, è stato rintracciato dalla Polizia nel capoluogo lombardo. La madre sta raggiungendo Milano ... rainews.it

Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato in questi minuti Diego Baroni, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La mamma si sta recando a Milano, dove l’adolescente è stato rintracciato, per riportarlo a ... fanpage.it

+++ Sta bene lo studente 14enne che si era allontanato il 12 gennaio dalla provincia di #Verona. “E’ stato ritrovato a Milano dalla Polizia", comunica la mamma a “Chi l’ha visto”, poco dopo aver affidato alla trasmissione un accorato appello rivolto al ragazzo. - facebook.com facebook