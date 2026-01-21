La milky manicure si conferma come uno dei trend più apprezzati del 2026, offrendo un look elegante e sobrio. Negli ultimi mesi, si è affermata grazie a un finish lucido e naturale, con tonalità neutre e delicate. Questo stile, semplice e raffinato, si adatta a ogni occasione, valorizzando la bellezza delle mani senza eccessi. Un ritorno alle essenze più classiche che si inserisce perfettamente nel panorama delle tendenze attuali.

Negli ultimi mesi abbiamo visto unghie lucidissime, finish effetto gloss e nude declinati in versione extra brillante. La manicure del 2026, invece, cambia registro e punta tutto su un’estetica più delicata e sofisticata. Che cos’è la milky manicure. Al centro della scena c’è la milky manicure, caratterizzata da una finitura morbida e semi-trasparente, declinata in bianco crema o bianco sporco, a metà strada tra un neutro trasparente e un bianco completamente opaco. Il risultato è meno deciso rispetto al bianco classico, più elegante di un nude tradizionale, e restituisce un effetto pulito e ordinato, senza colori troppo intensi o costruiti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ritorno al classico: la milky manicure è lo stile del 2026

