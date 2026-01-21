Aggiornamenti in tempo reale sui risultati della Champions League, con particolare attenzione alle partite di Juventus e Atalanta. La nostra cronaca include anche gli altri incontri in programma, offrendo un quadro completo del percorso delle squadre italiane nella competizione. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi più recenti, per seguire da vicino le imprese delle formazioni nazionali in questa fase importante del torneo.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Giornata 1. Martedì 16 Settembre 2025 Athletic Bilbao – Arsenal 0-2 (72? Martinelli, 87? Trossard). PSV – Union Saint-Gilloise 1-3 (9? Akinpelu, 39? El Hadj, 81? Mac Allister, 90? Van Bommel). Juventus – Borussia Dortmund 4-4 (52? Adeyemi, 63? Yildiz, 65? Nmecha, 67? Vlahovic, 74? Couto, 85? Bensebaini, 93? Vlahovic, 96? Kelly). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: in campo Juventus e Atalanta

Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Del Piero commenta il gol di Yildiz

Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Del Piero commenta il gol di Yildiz

Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score delle partite (7^ giornata, 21 gennaio 2026)Risultati Champions League, classifica: la settima giornata del super girone si conclude mercoledì 21 gennaio, oggi tocca ad Atalanta e Juventus. ilsussidiario.net

Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score: ko Inter, Napoli pari (20 gennaio 2026)Risultati Champions League, classifica: prende il via questa sera la penultima giornata del girone unico, in campo abbiamo Inter e Napoli. ilsussidiario.net

Dei due risultati delle italiane (Napoli e Inter) in Champions League, ha parlato Paolo Condò, giornalista, intervenuto a Sky Sport nel post-partita: "Il Napoli è colpevole, doveva vincere e poteva vincere, si è trovato anche nelle condizioni migliori. L'Inter da que - facebook.com facebook

