Zouhair Atif, accusato dell’omicidio di Youssef Abanoub, era già stato segnalato alle autorità scolastiche. Le indagini, ancora in corso, cercano di fare luce sugli eventuali collegamenti tra risse, riti satanici e magia nera, evidenziando un quadro complesso che coinvolge più aspetti della sua storia.

Zouhair Atif, accusato dell’omicidio del giovane Youssef Abanoub, sarebbe già stato segnalato dalla scuola alle forze dell’ordine. Come riporta La Stampa, il ragazzo era anche stato preso in carico dagli assistenti sociali. Atif, che nei corridoi dell’ istituto Chiodo cinque giorni fa ha accoltellato a morte il 18enne, non era stato ritenuto pericoloso, né bisognoso di un supporto. Nel 2024 era stato segnalato per due motivi: un litigio con un ragazzo albanese fuori da scuola e delle passioni particolari di cui si sarebbe vantato con i compagni. Durante la litigata, secondo i ragazzi, avrebbe tirato fuori un coltellino svizzero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Risse, riti satanici e magia nera”. Atif era già stato segnalato e non ritenuto pericoloso prima di uccidere Youssef Abanoub

Omicidio Abanoub Youssef, Zouhair Atif «girava sempre armato, andava fermato prima»Zouhair Atif, 19 anni marocchino, è al centro delle indagini relative all’omicidio di Abanoub Youssef presso l’istituto Einaudi Chiodo di Spezia.

Youssef Abanoub ucciso a scuola da Zouhair Atif, le rivelazioni dell'ex ragazza del killer: "Era ossessionato"L’ex ragazza di Zouhair Atif, l’autore dell’omicidio di Youssef Abanoub a La Spezia, rivela dettagli sulla sua ossessione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Riti satanici nella chiesa dell’Angelo di Camaiore/ Trovate macchie di sangue e altri oggettiA Camaiore, presso la Chiesa dell'Angelo, sono stati eseguiti dei riti satanici sull'altare: trovate macchie di sangue e altri oggetti inequivocabili Choc in quel di Camaiore, dove degli sconosciuti ... ilsussidiario.net

Bambino segretato in casa dalla madre e vittima di riti satanici: sospesa la responsabilità genitorialeNapoli , 27 dic. - (Adnkronos) - Hanno 15 e 17 anni i due minorenni che in serata si sono presentati in questura e dai carabinieri per confessare di aver accoltellato nella notte tra venerdì e sabato ... ilfattoquotidiano.it

Al via il processo ai “maranza” di Brescia: sei giovani in carcere per aggressioni e rapine Udienza preliminare per i giovani accusati di rapine, risse e aggressioni. Sei in carcere e uno ai domiciliari: il gup deciderà sulle imputazioni e sui riti alternativi. - facebook.com facebook