Rissa nei bagni di una scuola media a Parma bidella ferita finisce in pronto soccorso

A Parma, una rissa tra studenti di terza media nei bagni della scuola ha coinvolto anche una bidella, rimasta ferita durante l'episodio. La donna è stata trasportata in pronto soccorso per le contusioni riportate. L'evento ha attirato l'attenzione sulla sicurezza all'interno degli ambienti scolastici, evidenziando la necessità di interventi per prevenire simili incidenti.

Rissa nei bagni di una scuola media di Parma tra due studenti di terza: interviene una bidella che viene colpita e finisce al pronto soccorso per delle contusioni.

