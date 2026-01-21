Rissa alla stazione a colpi di ascia e zappa daspo per quattro giovani

Il 14 gennaio a Bastia Umbra si è verificata una violenta rissa nei pressi della stazione ferroviaria, coinvolgendo alcuni giovani armati di asce e zappe. Il Questore di Perugia ha adottato quattro provvedimenti di daspo urbano nei confronti di altrettanti individui ritenuti responsabili dell’accaduto, al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nella zona.

