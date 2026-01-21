Risposte alla disabilità Dama Pass | oltre 10 anni di accoglienza e cure

EMPOLI Da più di dieci anni esiste un servizio nato all’ ospedale “San Giuseppe“ di Empoli, un servizio di eccellenza balzato alle cronache nazionali pochi giorni fa con un servizio durante la trasmissione di RaiTre "O anche no" in onda la domenica mattina. Gli operatori sanitari parlano durante il servizio di come sia nato e perché è così importante il “Dama Pass“. Dieci anni fa una squadra di medici decidono di creare un percorso di accoglienza ambulatoriale per persone con disabilità complesse per le quali l’accesso alle cure e alle procedure sanitarie può essere molto difficile per mancanza di collaborazione e per paura dei ‘camici bianchi’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Progetto Dama. Cure a misura dei disabiliÈ iniziata la prima fase del progetto Dama (Disabled Advanced Medical Assistance) negli ospedali di Abbiategrasso e Magenta, offrendo cure dedicate a persone con disabilità per prestazioni ambulatoriali programmate.

