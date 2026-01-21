Rimadesio ko a testa alta Contestato l’arbitraggio

La Rucker San Vendemiano ha consolidato la sua serie di vittorie, raggiungendo quota 12. Tuttavia, la partita contro Rimadesio si è rivelata la più difficile, rimanendo in equilibrio fino all’ultimo minuto. La sfida, conclusasi con un punteggio di 78-75, ha visto un arbitraggio contestato, evidenziando la complessità di una gara combattuta e incerta fino all’ultimo istante.

La Rucker San Vendemiano allunga la sua striscia di vittorie a quota 12 ma quella di domenica sera contro la Rimadesio è stata sicuramente la più complicata e combattuta della dozzina, l'unica sotto la doppia cifra e ancora incerta fino al minuto 39 sul 78-75. Decisivo a questo punto l'inesistente fallo sul tiro da tre di Tassinari (che farà 33 dalla lunetta) a opera di Tarallo. Elli dall'arco riporta a un possesso il margine (81-78 a 35'') poi con il fallo sistematico i veneti fissano il finale di 85-78. Pesa come un macigno nell'economia del match il break iniziale di 17-2 dei locali che ha costretto la Rimadesio alla rincorsa costante ma senza mai perdersi d'animo.

