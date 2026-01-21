Rifiuti fogne rotte e amianto | ultimatum per l’Hotel House

Il Comune di Porto Recanati ha emesso un’ordinanza che assegna 30 giorni all’amministratore dell’Hotel House per interventi di messa in sicurezza, a causa di criticità come rifiuti, problemi alle fognature e amianto. La decisione arriva in risposta a condizioni igienico-sanitarie preoccupanti, tra cui infiltrazioni d’acqua e accumuli di sporcizia. L’obiettivo è garantire la sicurezza e la salubrità dell’edificio e delle zone circostanti.

Porto Recanati (Macerata), 21 gennaio 2026 – Per via di una serie di criticità igienico-sanitarie come infiltrazioni d’acqua, cumuli di immondizia e balconi in amianto, il Comune di Porto Recanati ha emesso lunedì un’ordinanza con la quale dà 30 giorni di tempo all’amministratore di condominio Mattia Rinaldi per svolgere un intervento di messa in sicurezza del palazzone. Hotel House, la gestione a Rinaldi: "Ristrutturazione entro cinque anni" L’atto è stato firmato dal sindaco Andrea Michelini, che ha dato seguito a quanto emerso durante la task force svolta a fine novembre all’Hotel House. In quell’occasione vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza, questura e polizia locale avevano riscontrato svariate carenze in materia di igiene, salute pubblica e sicurezza nel maxi condominio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

