Ricostruzione ordinanza da 3 milioni per Traversara

È disponibile sul sito dell’autorità commissariale l’ordinanza n. 56, relativa alla ricostruzione di Traversara, frazione di Bagnacavallo colpita dall’alluvione di settembre 2024. La misura prevede un finanziamento di 3 milioni di euro per interventi di ripristino e messa in sicurezza. Si tratta di un passo importante per il processo di ricostruzione e ripresa delle attività nella zona interessata.

È online nel sito della autorità commissariale, l’ ordinanza n. 56 che riguarda la ricostruzione post alluvione di Traversara, la frazione di Bagnacavallo colpita duramente dall’alluvione del settembre 2024. Il contenuto, già illustrato a grandi linee durante la riunione pubblica organizzata il 18 dicembre scorso, è stato determinato dal lavoro della commissione straordinaria costituita il 31 agosto 2025, dopo 7 incontri ed un sopralluogo condotto in loco. Tre i pilastri del provvedimento, che si basa su di uno stanziamento complessivo di quasi 3 milioni di euro. Il primo riguarda la bonifica ambientale delle aree esterne alle abitazioni collocate nella "zona rossa", la più danneggiata, che prevede la rimozione per una spesa di 725mila euro della vegetazione infestante, dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione, ordinanza da 3 milioni per Traversara Leggi anche: Zona rossa di Traversara divisa in 2, ordinanza in arrivo: demolizioni entro 30 metri dall’argine e indennizzi Leggi anche: Ricostruzione, proroga e nuova ordinanza La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ricostruzione, ordinanza da 3 milioni per Traversara; Online l'ordinanza 56 per la ricostruzione integrata di Traversara / Notizie / Novità / Homepage; Traversara, via alla rinascita: quasi 3 milioni per sicurezza e ricostruzione; La struttura commissariale mette a disposizione tre milioni per la ricostruzione e il riassetto di Traversara. Quasi 3 milioni per la ricostruzione post alluvione di TraversaraQuasi tre milioni di euro per la ricostruzione di Traversara di Bagnacavallo, la frazione del Ravennate più colpita dall'alluvione del settembre 2024. A metterli a disposizione l'ordinanza numero 56 d ... rainews.it Quasi 3 milioni per la ricostruzione post alluvione di Traversara di BagnacavalloQuasi tre milioni di euro per la ricostruzione di Traversara di Bagnacavallo, la frazione del Ravennate più colpita dall'alluvione del settembre 2024. (ANSA) ... msn.com 3 milioni per Traversara: il piano di ricostruzione nella nuova ordinanza -> https://cityne.ws/28FJQ - facebook.com facebook

