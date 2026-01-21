Ricordi Segreti gli ATLANTE chiudono il cerchio e aprono una nuova porta | tra elettronica rock e memoria che brucia

Questa sera gli ATLANTE hanno annunciato la fine di un percorso e l’inizio di una nuova avventura. La band ha deciso di chiudere il capitolo “Ricordi Segreti” con un ultimo concerto, lasciando alle spalle anni di musica fatta tra elettronica, rock e ricordi che bruciano. Un momento importante per i fan, che ora aspettano di scoprire cosa riserverà il futuro degli ATLANTE.

C'è un modo di dire che torna spesso quando una band arriva a un punto di svolta: "chiudere il cerchio". Nel caso degli ATLANTE, però, non si tratta di una formula. "Ricordi Segreti", in uscita il 23 gennaio, è davvero l'atto finale di un percorso — ma con una particolarità: invece di mettere un punto, lascia una porta socchiusa. È un EP che nasce come costola del precedente lavoro Poi Rinascere, e che trasforma materiale emotivo e sonoro di quella fase in un lavoro nuovo, frastagliato, più sperimentale. A raccontarlo è Andrea, intervistato da Sofia Riccaboni per Unplugged Playlist: "Ricordi Segreti" completa una traiettoria durata dieci anni, fatta di trasformazioni continue, dove il suono degli ATLANTE non è mai rimasto fermo nello stesso posto.

