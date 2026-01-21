L’istituto Nautico di Porto Santo Stefano si distingue per il suo alto livello di preparazione. Quest’anno, otto dei sedici diplomati hanno superato con successo le selezioni per l’Accademia della Marina Mercantile di Genova, evidenziando l’efficacia del percorso formativo offerto. Un risultato che conferma l’eccellenza dell’istituto e il talento dei suoi studenti nel settore marittimo.

L’istituto ’Nautico’ di Porto Santo Stefano fa il pieno di eccellenze. Grande successo per l’istituto argentarino, dato che su 16 neodiplomati ben otto hanno superato le durissime selezioni per l’ Accademia della Marina Mercantile di Genova. L’istituto tecnico Trasporti e Logistica si conferma quindi una vera e propria fucina di talenti del mare, registrando quest’anno un risultato che ha del clamoroso: il 50% dei diplomati è stato ammesso in Accademia. "I numeri parlano chiaro – spiegano dalla dirigenza dell’istituto – e raccontano l’eccellenza di una preparazione scolastica di primo livello. Su una classe di 16 ragazzi appena usciti dall’esame di maturità, ben otto hanno superato le rigide selezioni di ingresso per l’Accademia della Marina Mercantile, il trampolino di lancio più prestigioso per chi sogna il comando e le rotte internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riconoscimento per il ’Nautico’. Otto diplomati vanno in Accademia

Leggi anche: Giornata del marinaio: Il Nautico "Carnaro" celebra gli ex diplomati in carriera

Leggi anche: Diplomati con il massimo dei voti all’Isis fermi di Bibbiena, ricevono un riconoscimento in consiglio comunale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Riconoscimento per il ’Nautico’. Otto diplomati vanno in Accademia; Borse di studio e imbarchi formativi: Caronte & Tourist celebra le eccellenze del Nautico di Messina; Riccione si candida a Capitale italiana del mare 2026. Chi vince si porta a casa un milione di euro; Gaeta Capitale Italiana del Mare 2026: arriva il sostegno anche della Regione Lazio.

Il Salone Nautico di Genova certificato per la sostenibilità per il secondo annoIl Salone Nautico Internazionale di Genova ha ricevuto dal Rina la certificazione ISO 20121 che attesta la gestione sostenibile dell'evento, per il secondo anno consecutivo. Rappresenta il ... ansa.it

Certificazione blu per il Nautico, proiettato verso il futuroCertificazione blu per il Nautico, proiettato verso il futuro Con due secoli di storia alle spalle l'istituto nautico Torre-Da Vinci è tra i primi in Europa a ottenere un importante riconoscimento per ... rainews.it

SIRACUSA CANDIDATA A CAPITALE ITALIANA DEL MARE 2026 — UN’OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO PER TUTTO IL TERRITORIO Siracusa ha avviato la candidatura a Capitale italiana del mare 2026, un riconoscimento nazionale che premia le città capaci - facebook.com facebook