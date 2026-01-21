Ricerca ecco come i segnali del cervello potrebbero riattivare arti paralizzati

La ricerca sulle lesioni del midollo spinale apre nuove prospettive per il recupero motorio. Studi recenti suggeriscono che i segnali del cervello potrebbero essere riattivati per ripristinare la comunicazione con gli arti paralizzati. Comprendere meglio questo processo è fondamentale per sviluppare terapie innovative e migliorare la qualità di vita di chi affronta queste condizioni.

Nei pazienti con lesioni del midollo spinale, la perdita del controllo motorio non dipende necessariamente dal malfunzionamento del cervello o dei nervi periferici, ma dall’interruzione della comunicazione tra queste due componenti. Un nuovo studio pubblicato su APL Bioengineering esplora la possibilita’ di ristabilire questo collegamento utilizzando una tecnologia non invasiva: l’elettroencefalografia, o EEG. I ricercatori di universita’ italiane e svizzere hanno condotto uno studio di fattibilita’ per valutare se i segnali cerebrali generati quando una persona tenta di muovere un arto paralizzato possano essere rilevati, decodificati e utilizzati per attivare stimolatori del midollo spinale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Scienza, i segnali chimici del cervello registrati per la prima volta grazie a un sensore

Leggi anche: Ricerca, tagliare le calorie del 30 per cento può rallentare l’invecchiamento del cervello

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ecco come l’intelligenza artificiale generativa sta cambiando il panorama della cybersecurity; Ricerca scientifica: l’IA ridisegna le città, ecco come gli algoritmi influenzano i flussi urbani; Blog | Come funziona il modello di pubblicità di ChatGPT? - Info Data; Covid e acido acetilsalicilico, ecco come il farmaco può ostacolare il virus e proteggere i polmoni.

Ecco come distinguersi nella ricerca di lavoroIl 2025 si è aperto all'insegna del dinamismo, con professionisti e professioniste intervistati in Italia alla ricerca di nuove opportunità lavorative: ma a fronte di un numero crescente di ... avvenire.it

Ricerca. Le società scientifiche intervengono. Ecco come rilanciarlaConsegnato a Fazio un documento sottoscritto da oltre 50 istituzioni scientifiche italiane che traccia una road map in cinque mosse: meno burocrazia e più collaborazione tra i network di ricerca. quotidianosanita.it

Dal 1999 al 2020 milioni di persone hanno messo a disposizione i loro computer per analizzare i segnali radio dell’Osservatorio di Arecibo alla ricerca di civiltà extraterrestri. Due articoli della @UCBerkeley riportano ora i risultati del progetto. #SETI x.com

Dal 1999 al 2020 milioni di persone hanno messo a disposizione i loro computer per analizzare i segnali radio dell’Osservatorio di Arecibo alla ricerca di civiltà extraterrestri. Due articoli della University of California-Berkeley riportano ora i risultati del progetto. - facebook.com facebook