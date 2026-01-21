Riccione investe 5,5 milioni di euro sul mare | presentato il dossier Ric 26 per il titolo di Capitale italiana

Il Comune di Riccione ha presentato ufficialmente il dossier “Ric 26” per candidarsi come Capitale italiana del mare 2026. Con un investimento di 5,5 milioni di euro, la città si prepara a consolidare il proprio ruolo nel settore marittimo e turistico. La consegna del dossier, avvenuta il 20 gennaio, segna l'inizio di un percorso volto a valorizzare le risorse e le eccellenze locali nel contesto nazionale.

Al centro della candidatura si pone il comitato promotore: un tavolo di partenariato permanente che rappresenta il cuore pulsante della strategia riccionese Con la consegna ufficiale del dossier di candidatura, avvenuta nella giornata di martedì (20 gennaio), il Comune di Riccione entra nel vivo della competizione per il titolo di Capitale italiana del mare 2026. Il progetto, intitolato significativamente “RIC26: un tuffo nel sogno”, propone una visione in cui mare e città generano un modello nazionale di sostenibilità e rigenerazione. La proposta poggia su un piano economico solido, con un importo complessivo di 5,5 milioni di euro, garantito dal bilancio di previsione comunale, risorse regionali e partenariati pubblico-privati.🔗 Leggi su Riminitoday.it Riccione si candida a Capitale italiana del mare 2026. Chi vince si porta a casa un milione di euroRiccione si propone come candidata a Capitale italiana del mare 2026, puntando a valorizzare il proprio patrimonio marittimo e turistico. Il Comune di Brindisi si candida al titolo di “Capitale italiana del mare 2026”Il Comune di Brindisi ha ufficialmente presentato la propria candidatura per il titolo di “Capitale italiana del Mare 2026”. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. https://www.chiamamicitta.it/la-regione-investe-oltre-2-milioni-per-gli-uffici-di-prossimita-dei-servizi-giudiziari-di-comuni-e-unioni/ La Regione investe oltre 2 milioni per gli uffici di prossimità dei servizi giudiziari di Comuni e Unioni - facebook.com facebook

