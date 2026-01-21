Hera annuncia significativi investimenti sulla rete idrica di Ravenna, superiori alla media delle altre aree di attività. Questi interventi mirano a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio. Nonostante le opposizioni, l'azienda conferma l’impegno a modernizzare l’infrastruttura, con nuovi interventi programmati nel prossimo futuro.

Gli investimenti di Hera sulla rete idrica ravennate sono in media superiori a quelli fatti negli altri territori in cui opera la multiutility, e altri sono previsti. È quanto ha replicato ieri l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani, citando anche una risposta fornitagli da Hera, a un question time di Veronica Verlicchi della lista civica la Pigna che chiedeva lumi sulla gestione dell’emergenza idrica della settimana scorsa e sullo stato della rete. Cameliani ha ripercorso le fasi della riparazioni, spiegando che "la presenza di una soletta armata nel punto dell’intervento ha reso le cose più complesse". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rete idrica, opposizioni all’attacco. Hera: "Previsti molti investimenti"

Hera investe sulla rete idrica della città: interventi mirati in via Destra del Porto

