Regione | Marco Frascatore è il neo capogruppo di Orgoglio Liguria

Marco Frascatore è stato nominato nuovo capogruppo di Orgoglio Liguria in Regione, succedendo a Giovanni Boitano. La formazione del nuovo gruppo, composto anche dal consigliere Alessandro Bozzano di Vince Liguria, rappresenta un passo importante nel panorama politico locale. La nomina di Frascatore testimonia l’intento di rafforzare l’impegno del gruppo nel rappresentare le istanze della Liguria all’interno dell’Assemblea regionale.

Argomenti discussi: Noi Moderati in Regione fa discutere, la politica si divide sul ruolo dei civici; Dalla Russia alla Liguria, la storia di Anna: Tra Gorbaciov e Putin io ho scelto Genova, dove gli oggetti so…; Studente accoltellato a scuola: i messaggi di cordoglio e le critiche a Peracchini; Bucci archivia il caso Bozzano: La maggioranza ha sempre gli stessi voti, andiamo avanti.

