Regione Celano Fi all' attacco | Stallo politico grava sulla Campania

In Regione, Celano (FI) commenta lo stallo politico in Campania, evidenziando come l’assenza di coordinamento tra i gruppi politici comprometta l’efficacia dell’azione regionale. La mancanza di dialogo e sintonia rischia di bloccare progetti e decisioni fondamentali per lo sviluppo e il benessere del territorio, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo tra le parti per superare questa situazione di impasse.

"Quando una maggioranza arriva ad ammettere l'assenza di rapporti politici e di un coordinamento tra i gruppi che la compongono, diventa chiaro perché l'azione regionale resti paralizzata". Lo afferma Roberto Celano, vice capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.

