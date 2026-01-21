reflui immessi direttamente nelle fogne sequestrato un autolavaggio nel napoletano

Sequestrato un autolavaggio a Poggiomarino per lo smaltimento illecito di reflui nelle fogne. L’operazione, condotta dalla polizia metropolitana di Napoli con il supporto di Gori, fa parte di un’azione investigativa volta a contrastare l’inquinamento del fiume Sarno. L’intervento si inserisce in un più ampio contesto di controlli mirati alla tutela ambientale, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Smaltimento illecito dei rifiuti: sequestrato un autolavaggio. È accaduto a Poggiomarino: ad eseguire l’attività è stata la squadra unità speciale emergenza Sarno della polizia metropolitana di Napoli, nell’ambito delle iniziative investigative finalizzate all’accertamento e alla rimozione delle cause di inquinamento del fiume Sarno, pianificate e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e dallo stesso comando della polizia metropolitana partenopea, che nella circostanza ha operato con personale della Gori. Durante l’intervento arebbe stato accertato come, pur essendo presenti un impianto di depurazione ed una vasca di accumulo per depurare e raccogliere i reflui dei processi lavorativi, il gestore dell’autolavaggio, attraverso un sistema di alleggerimento denominato “by pass”, avrebbe evitato il passaggio delle acque di processo all’interno del sistema di depurazione, scaricando di fatto i reflui direttamente in fognatura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

