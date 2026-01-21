referendum silvia albano nel circolo pd fa campagna per il no

Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, ha partecipato a un incontro nel circolo del Partito Democratico per sostenere il No al referendum sulla giustizia. La presenza di una figura così vicina alla sinistra in un contesto interno al Pd ha suscitato attenzione, evidenziando le divisioni e le diverse posizioni all’interno del partito in vista della consultazione referendaria.

Ci mancava l’incontro per il comitato del No al referendum sulla giustizia con la presenza di Silvia Albano, la presidente di magistratura democratica (Md, la corrente più vicina alla sinistra) all’interno di un circolo de Partito Democratico. Sono giorni, se non mesi, in cui le toghe (non tutte) sono in subbuglio per il timore che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri diventi legge. Manca infatti solo un passaggio, ed è quello del referendum che si terrà il 22 e 23 marzo. Uno degli obiettivi fondamentali del referendum è poi la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, più volte travolto da scandali legati al correntismo, motivo per cui la riforma interviene sulla composizione del CSM, sulla modalità di elezione dei membri, e sulla separazione delle rappresentanze tra giudici e pm. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ad Atreju il confronto tra Nordio e Silvia Albano di Magistratura democratica. E Delmastro fa il pronostico: “Al referendum vittoria netta del Sì”Ad Atreju si è svolto un dibattito molto atteso sulla separazione delle carriere dei magistrati, con interventi di Nordio e Silvia Albano di Magistratura democratica.

Argomenti discussi: LA GRANDE MENZOGNA DELLA PROPAGANDA DEL NO SUL REFERENDUM; Io salvo il tuo e tu salvi il mio. I magistrati che ragionano come membri di partito; Il referendum? Non servirà ad avere processi più veloci | parola dei sostenitori del sì Anzi per Nordio è secondario; La riforma distorce i processi? Una fantasia.

