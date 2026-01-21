Il 21 gennaio, il comandante del Nucleo tutela patrimonio culturale di Bologna ha consegnato alla Provincia di Ferrara un architrave in marmo del XVI secolo, recuperato e riutilizzato come panchina in un giardino privato. Questo prezioso elemento storico, ora restituito alla comunità, rappresenta un esempio di conservazione e rispetto del patrimonio culturale, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico locale.

L’architrave del Cinquecento torna a disposizione della comunità. Mercoledì 21, il comandante del Nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Bologna ha consegnato al presidente della Provincia di Ferrara un pregiato architrave in marmo degli inizia del Cinquecento, in origine collocato nei camerini segreti d’alabastro del Castello. Il portale in marmo proviene dall’appartamento di Alfonso I d’Este, figlio di Eleonora e di Ercole, che al momento della sua investitura, nel 1505, realizzò un suo appartamento ducale, arredandolo di diversi elementi architettonici con impresso il suo nome. Il recupero dell’antico elemento architettonico è avvenuto grazie all’attività investigativa dei militari del Nucleo Tpc di Bologna, coadiuvati dai militari di Ferrara, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ferrara, che ha avuto origine a seguito di una segnalazione da parte di un privato cittadino.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Una preziosa scoperta . L’architrave del ’500 torna nel Castello Estense. Era usato come panchinaÈ stata scoperta una preziosa testimonianza del XVI secolo nel Castello Estense, riproposta come panchina.

Argomenti discussi: Recuperato un prezioso architrave del '500 usato come panchina in un giardino privato; Recuperato e restituito al Castello Estense un architrave del Cinquecento degli Este; Ritrovato uno storico architrave che arredava i camerini ferraresi di Alfonso I

