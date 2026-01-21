Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

In questa puntata di Realpolitik, in onda mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 21:20 su Rete 4, il conduttore Tommaso Labate approfondisce temi di attualità e politica nazionale e internazionale. Il programma offre analisi e approfondimenti, con ospiti e commenti di esperti, per offrire una visione chiara e obiettiva degli eventi più recenti. Scopri tutte le anticipazioni e le modalità di streaming disponibili per seguire l’appuntamento.

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 21 gennaio 2026. Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un faccia a faccia tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci sui temi di strettissima attualità, tra World Economic Forum di Davos e sicurezza in Italia, sarà al centro del nuovo appuntamento. Nel corso della puntata spazio anche ai recenti delitti passionali a La Spezia e ad Anguillara Sabazia approfondendo il tema della gelosia, comune denominatore in entrambi gli episodi, e i risvolti sul piano istituzionale.

