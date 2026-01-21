Re Carlo e Camilla in Usa a primavera? Il nodo della Groenlandia potrebbe impedirlo

Re Carlo e Camilla sono attesi negli Stati Uniti in primavera per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza americana. Tuttavia, un problema legato alla Groenlandia potrebbe influenzare i loro piani di viaggio. La visita, ancora in fase di organizzazione, dipende da diversi fattori logistici e diplomatici, e non è ancora confermata ufficialmente.

(Adnkronos) – Re Carlo e la regina Camilla dovrebbero andare negli Usa in primavera per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Ma il momento non è dei migliori per il Regno Unito, dopo le pretese di annessione della Groenlandia da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non solo Starmer ha detto che l'isola appartiene.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La UE potrebbe eliminare le basi Usa in caso di occupazione della GroenlandiaL'Unione europea valuta la possibilità di eliminare le basi militari statunitensi in Europa nel caso di occupazione della Groenlandia.

Groenlandia, quanto potrebbe costare l’acquisizione da parte degli UsaLa Groenlandia, vasta isola artica sotto sovranità danese, ha attirato recentemente l’attenzione degli Stati Uniti, con Donald Trump che ha espresso interesse per un’eventuale acquisizione.

