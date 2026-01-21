Razzie Awards 2026 | Biancaneve domina le nomination e non è un complimento

Le Razzie Awards 2026 vedono Biancaneve in testa alle nomination, suscitando diverse riflessioni sulla produzione e il successo delle recenti trasposizioni. Un anno fa, Gal Gadot e Rachel Zegler erano protagoniste agli Oscar mentre Disney annunciava il nuovo remake live-action. Questa dinamica evidenzia come anche i progetti più attesi possano ricevere risposte contrastanti dal pubblico e dalla critica.

Un anno fa Gal Gadot e Rachel Zegler salivano insieme sul palco degli Oscar mentre Disney si preparava al debutto del remake live-action di Biancaneve. Dodici mesi dopo, lo stesso film si ritrova al centro dell’attenzione per ragioni opposte: è tra i titoli più nominati ai Razzie Awards 2026, i premi dedicati al “peggio” del cinema. Biancaneve guida le candidature con sei nomination, incluse quelle per peggior film, regia, sceneggiatura e remake, a pari merito con La guerra dei mondi con Ice Cube. Nella corsa al Razzie per il peggior film figurano anche Hurry Up Tomorrow, Star Trek: Section 31 e The Electric State. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

