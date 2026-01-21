Domani verrà effettuata l’autopsia su Adamo Massa, deceduto durante una rapina avvenuta in una villa. L’evento ha provocato ritardi e disagi, evidenziando le conseguenze di azioni criminali violente. La valutazione medico-legale fornirà chiarimenti sulle cause della morte e contribuirà a ricostruire l’accaduto.

Sarà eseguita domani l’autopsia sul corpo di Adamo Massa, rimasto ucciso durante una rapina in villa. Dai primi esami del medico legale sembra emergere la conferma dell’ipotesi di legittima difesa: al momento Jonathan Rivolta, che aveva sferrato la coltellata al petto, non risulta indagato. L’ inchiesta è coordinata dal pm Nadia Calcaterra. L’esame autoptico dovrà chiarire tutto: le cause del decesso e anche quanto abbia inciso quel mancato soccorso immediato. Dopo essere stato ferito, infatti, i complici di Massa lo hanno caricato in auto e trasportato per quasi 20 chilometri, un viaggio di oltre 15 minuti durante i quali l’uomo è rimasto senza cure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapinatore accoltellato. Ritardi fatali

