Raoul Bova e Rocìo dal notaio ma si ignorano | i nuovi dettagli sulla separazione

Raoul Bova e Rocìo Dal notaio, segnando la fine del loro matrimonio. Dopo 14 anni insieme e due figlie, Luna e Alma, i due attori hanno formalizzato la separazione attraverso un accordo notarile. Restano i ricordi di un percorso condiviso, mentre si delineano ora le nuove strade personali e familiari. Ecco i dettagli aggiornati sulla loro situazione.

14 anni d'amore e due figlie meravigliose: Luna (nata nel 2015) e Alma (nata nel 2018). Ma cosa rimane, adesso, di quella storia? Carte, accordi, un notaio a siglare tutto. Si sta parlando ovviamente di Raoul Bova (attore nato a Roma nel 1971) e Rocìo Morales (anche lei attrice, ma nata a Madrid nel 1988). Insieme dal 2011 al 2025, ormai vivono due vite distinte e distanti. A unirli solamente le figlie, che continuano a essere giustamente la loro priorità. I due, come riportato da Chi Magazine, si sono recentemente incontrati dal notaio per tutti i dettagli sulla separazione. Ma si sono ignorati completamente.🔗 Leggi su Today.it

