Ramadani venerdì a Milano | si riapre la pista Mlacic

Fali Ramadani, noto agente sportivo, sarà a Milano da venerdì e rimarrà fino alla chiusura del mercato. Durante il suo soggiorno, si riaprirà la pista Mlacic, suscitando l'interesse delle società coinvolte. La presenza di Ramadani nel capoluogo lombardo potrebbe influenzare gli sviluppi della trattativa, in un momento di particolare attenzione sul mercato calcistico italiano.

Fali Ramadani, potente agente, sarà a Milano già da venerdì e resterà nel capoluogo lombardo fino alla chiusura del mercato. Secondo FcInterNews.it, il potente agente è pronto a sfruttare la sua permanenza per affrontare tutti i dossier aperti legati ai suoi assistiti, compreso quello più delicato e discusso delle ultime settimane: Branimir Mlacic. Contrariamente a quanto filtrato nelle scorse ore, la pista Inter non è da considerare chiusa. È vero che l’operazione ha perso parte dello slancio iniziale e che Ramadani, nel frattempo, sta valutando anche altri progetti da sottoporre al giovane difensore dell’Hajduk, ma un nuovo confronto con il club nerazzurro è in agenda.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Calciomercato Inter: l’affare Mlacic si allontana, la pista Perisic si raffreddaNel mercato di gennaio, l’Inter si concentra su varie operazioni, con l’attenzione rivolta sia alla squadra che alle trattative in corso.

