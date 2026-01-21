A Hebron e Gaza, vite innocenti affrontano minacce costanti: raid, demolizioni e carenze alimentari. In meno di un mese, nove bambini a Gaza sono morti di freddo, tra loro anche Shatha Abu Jarad, di soli sette mesi. La situazione evidenzia le difficoltà quotidiane di popolazioni civili sotto pressione, tra conflitti e crisi umanitarie.

In meno di trenta giorni a Gaza sono morti di freddo nove bambini. Shatha Abu Jarad è stata l’ultima: aveva sette mesi, non viveva in una tenda ma in una casa diroccata, senza porte né finestre. Israele continua a bloccare il materiale per i rifugi, gli aiuti umanitari non bastano, neanche le medicine per curare i più piccoli. Le organizzazioni internazionali denunciano un aumento delle malattie respiratorie nei neonati, causato anche dagli ambienti insalubri, angusti e sovraffollati. Insieme all’Oms e all’Unicef, l’Agenzia delle Nazioni unite per i profughi palestinesi (Unrwa) sta portando avanti la seconda fase di una campagna di recupero delle vaccinazioni di routine per i bambini sotto i tre anni. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Raid, demolizioni, fame. A Hebron come a Gaza

