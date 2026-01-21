Ragazzine picchiate alla fermata del bus Indagano i carabinieri

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini sull’aggressione avvenuta questa mattina in via Matteotti, presso la fermata dell’autobus ‘Sacro Cuore’. Tre ragazzine sono state vittime di un episodio di violenza da parte di un gruppo di giovani più grandi. I carabinieri della stazione Navile hanno già ascoltato le testimonianze di alcuni testimoni oculari, al fine di ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

I militari dell'Arma, ora, prenderanno i contatti con le piccole vittime e le loro famiglie, mentre si cercano gli autori della rissa, per la quale i passanti, lunedì mattina, avevano contattato le forze dell'ordine.

