Ragazza trascinata in un portone e picchiata | l’aggressore patteggia un anno e otto mesi e resta in cella

A Bergamo, un uomo di 27 anni di origine bengalese ha patteggiato una pena di un anno, otto mesi e dieci giorni per violenza privata, lesioni, minaccia e molestie. L’indagine ha ricostruito il suo coinvolgimento nell’aggressione di una ragazza trascinata in un portone e picchiata. La condanna prevede la permanenza in cella, mentre la vicenda resta sotto attenzione per le sue implicazioni legali e di sicurezza.

Bergamo. Ha patteggiato 1 anno, 8 mesi e 10 giorni A.M., bengalese di 27 anni, accusato di violenza privata, lesioni, minaccia e molestie. Lo scorso 29 novembre aveva trascinato una sua connazionale di 23 anni in un portone di via San Lazzaro e l’aveva picchiata, scappando solamente grazie all’intervento di una passante. Il suo legale, l’avvocato Stefania Russo, aveva chiesto una misura meno afflittiva rispetto al carcere, ma il giudice ha rigettato l’istanza ritenendo che sussistano le esigenze cautelari, vista la pericolosità sociale del 27enne. Il giorno del suo arresto l’uomo si trovava a bordo di un autobus dell’Atb.🔗 Leggi su Bergamonews.it

