Raffaello La Fornarina e Roma Al Sanzio in scena arte e storia

Com'era la Roma di inizio Cinquecento? Tanti libri ne parlano, la storia dell'arte è densa di opere di Michelangelo, Giulio Romano, Raffaello. Ma raramente la si inquadra dal punto di vista di una popolana, una donna trasteverina che però il destino volle divenisse la fiamma proprio di Raffaello Sanzio. Venerdì alle ore 21 al teatro Sanzio di Urbino questo racconto si fa spettacolo in una nuova serata della stagione teatrale di Comune e Amat: il sipario si alza su Giulia Bellucci, protagonista di ' La Fornarina. La sposa segreta di Raffaello ', uno spettacolo che contrappone alla drammatica storia d'amore tra il divin pittore e Margherita (la Fornarina appunto) una girandola di personaggi divertenti e pieni di vita, visti attraverso gli occhi della protagonista, che riaffiorano nel ricordo e nelle storie, dando vita ai vari Agostino Chigi, papa Giulio II, Leone X, Giulio Romano, le suore, ma anche panettieri, garzoni, levatrici, insomma a tutte le sfumature della Roma del momento, ma anche alle sfumature della tavolozza dell'amante.

