Radici di e con Antonio Anzilotti De Nitto a Maglie
Venerdì 23 gennaio, presso l’Auditorium Cezzi di Maglie, andrà in scena “Radici”, uno spettacolo di Antonio Anzilotti De Nitto. L’evento affronta il tema della diversità durante le deportazioni razziali, offrendo uno spunto di riflessione sulla storia e sui valori di tolleranza. L’iniziativa si svolge al Daimon, contribuendo a mantenere viva la memoria di quei momenti cruciali del passato.
MAGLIE - Venerdì 23 gennaio al Daimon, all’Auditorium Cezzi di Maglie, va in scena lo spettacolo sul tema della diversità durante le deportazioni razziali.L’anno di programmazione di “Daimon” all’Auditorium Cezzi di Maglie, il progetto di Ventinovenove vincitore del bando Luoghi Comuni, riprende.🔗 Leggi su Lecceprima.it
La disfida dei Fitto: a Maglie lo zio Antonio sfida il supercommissario UeA Maglie, si svolge una disputa tra lo zio Antonio e il supercommissario Ue, riflettendo le tensioni tipiche delle dinamiche familiari.
Leggi anche: Le migliori 20 maglie di Serie A che non sono maglie Home
Argomenti discussi: Turismo delle Radici come opportunità: il 23 gennaio incontro strategico a Pinerolo; Maglie: Radici di Antonio Anzilotti De Nitto; Radici profonde per crescere insieme; 1968. I giovani si prendono la scena, quarto appuntamento del nuovo ciclo di Lezioni di Storia - le radici del presente.
Miro Radici e «La mia vita con l'Atalanta», il retroscena inedito: «Quando Franco Previtali bocciò Batistuta. Che errore, non se lo perdonò mai»«La mia vita con l’Atalanta — Storie di un calcio romantico» (Bolis Edizioni), l’autobiografia dell’imprenditore Miro Radici, scritta in collaborazione con Pietro Serina, sarà presentato domani sera ... bergamo.corriere.it
Nuove opportunità legate al turismo delle radiciIl 2024 è stato decretato Anno delle radici italiane dal Maeci-Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con tanto di specifico progetto inserito nel Pnrr-Piano nazionale di ... avvenire.it
https://www.idearadionelmondo.it/2026/01/20/maglie-radici-di-antonio-anzilotti-de-nitto/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.