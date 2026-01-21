Qui Senigallia Vigor non abbassare la testa proprio ora
Qui Senigallia, la Vigor si presenta in buona forma, con punti consolidati e fiducia rafforzata. I ragazzi di Clementi sono attualmente tra le squadre più in forma, ma gli incontri futuri richiederanno ancora maggiore impegno. Rimanere concentrati e continuare a lavorare con determinazione sarà fondamentale per mantenere i risultati e affrontare con successo le sfide successive.
La Vigor ha raccolto punti e fatto il pieno di fiducia. I ragazzi di Clementi sono la squadra più in forma del momento, pochi dubbi in merito, ma è altrettanto evidente che i prossimi appuntamenti saranno ancor più impegnativi. Tant'è che domenica prossima si torna al "Bianchelli" ed i senigalliesi sono chiamati all'impresa contro la capolista Ostiamare. "Se guardiamo la classifica, l'Ostiamare è la più forte - spiega il direttore sportivo della Vigor Moroni -. Non sta a me decretare la migliore della classe, guardo solo i numeri, ma se sono in testa dalle prime giornate un motivo c'è. Dispongono di un organico validissimo che hanno rafforzato con giocatori del calibro di Donsah, Ceccarelli e Cardella.
Qui Senigallia. Emergenza infortuni. La Vigor ora speraA Senigallia, la Vigor si prepara con impegno per concludere l’anno in modo positivo.
Notizie confortanti invece per Alonzi e Braconi che stanno smaltendo le noie fisiche della scorsa settimana. Chi invece è fuori dal progetto Vigor è Leonardo Taina: l'ormai ex secondo portiere rossobl
