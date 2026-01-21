Questo video non mostra il volto dell’agente dell’ICE che ha ucciso Renee Good

Questo video non rivela il volto dell'agente dell’ICE coinvolto nell’uccisione di Renee Good. Alcune condivisioni su Facebook ripropongono una breve clip tratta da TikTok, in cui si sarebbe visto l’agente a volto scoperto durante le manifestazioni a Minneapolis. La presenza di questa immagine ha suscitato discussioni, ma il video in questione non mostra dettagli identificativi dell’agente.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) stanno ripescando da un account di TikTok una breve clip in cui si vedrebbe l’agente dell’ICE che ha ucciso Renee Good a volto scoperto, durante le manifestazioni in corso a Minneapolis. Anche in questo caso – come nel precedente che avevamo già trattato -, si tratta di una clip modificata con Intelligenza artificiale (IA). Per chi ha fretta:. La clip mostrerebbe l’agente dell’ICE a volto scoperto.. In realtà dai filmati originali non risulta che l’uomo si fosse scoperto il volto.. È possibile verificare, anche con strumenti gratuiti online, che si tratta di un video modificato con IA.🔗 Leggi su Open.online

Minneapolis, il video dell’agente ICE che ha ucciso Renee Nicole Good. Spara e dice “Fottuta stronza”Un video registrato da un cellulare mostra i momenti precedenti e la sequenza della sparatoria a Minneapolis, in cui un agente ICE ha ucciso Renee Nicole Good.

Le false foto dell’agente dell’ICE che ha ucciso Renee Nicole GoodDopo l’omicidio di Renee Nicole Good a Minneapolis il 7 gennaio 2026, sta circolando una foto che si presume ritraesse l’agente dell’ICE coinvolto.

