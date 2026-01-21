Questa immagine del mausoleo di Chàvez distrutto è stata manipolata con IA

Questa immagine del mausoleo di Chávez distrutto è stata creata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. Vari post su Facebook (ad esempio qui, qui, qui, qui e qui) mostrano un confronto “prima e dopo” del monumento a Caracas, attribuendo la distruzione ai bombardamenti americani legati all'arresto di Nicolás Maduro. È importante verificare sempre le fonti e l’autenticità delle immagini diffuse online.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui, qui e qui ) riportano un confronto “prima e dopo” del mausoleo di Hugo Chàvez a Caracas in Venezuela, distrutto a seguito dei bombardamenti americani che hanno accompagnato la cattura di Nicolàs Maduro. Peccato che si tratta di una vecchia foto modificata con Intelligenza artificiale (IA). Per chi ha fretta:. Diverse condivisioni riportano l’immagine del mausoleo distrutto dai bombardamenti americani.. In realtà si tratta di una immagine modificata con l’IA.. La foto originale risale all’inaugurazione dell’edificio nel 2013.. Video registrati i giorni successivi smentiscono la distruzione.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

