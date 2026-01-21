Il racconto del nuovo compagno di Federica Torzullo ricostruisce gli eventi precedenti all’omicidio. Federica, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno e sepolta in un canneto dietro l’azienda dell’uomo. Le sue parole evidenziano il dolore e la perdita subita, offrendo uno sguardo sulle circostanze che hanno preceduto questa tragedia.

“Ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso”. Sono le parole del nuovo compagno di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa brutalmente dal marito Claudio Carlomagno e seppellita in un canneto alle spalle dell’azienda dell’uomo. La testimonianza, riportata dal Corriere della Sera, restituisce il dolore di chi aveva iniziato da poco una relazione con la vittima e si è ritrovato improvvisamente travolto da una tragedia che ha scosso un’intera comunità. L’uomo, 47 anni, ha raccontato le ore successive alla scomparsa di Federica e la preoccupazione crescente che lo ha spinto a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Quel giorno…”. Federica Torzullo, parla il nuovo fidanzato: cosa succedeva prima dell’orrore

Federica Torzullo, il nuovo fidanzato rompe il silenzio sui fatti prima della scomparsaIl nuovo compagno di Federica Torzullo ha commentato gli eventi precedenti alla sua scomparsa, definendo la perdita “atroce” e il dolore “immenso”.

Omicidio Federica Torzullo, parla il nuovo compagno: “Ci è stata tolta in modo atroce”Il nuovo compagno di Federica Torzullo ha commentato l’omicidio, definendolo un evento atroce che ha interrotto bruscamente il suo percorso di rinascita.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Federica Torzullo, i misteri del marito: quel giorno ha spento il telefono. Ipotesi depistaggio; Scomparsa Federica Torzullo, le ricerche in una cava: ultime news; Claudio Carlomagno, l'interrogatorio al marito di Federica Torzullo: le 3 ore di buco, il sangue e il camion ripulito. Non ha preso la macchina. Sarà andata via a piedi.

Femminicidio Federica Torzullo, in corso interrogatorio di convalida del fermo del maritoLeggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Federica Torzullo, in corso interrogatorio di convalida del fermo del marito ... tg24.sky.it

Cosa si sa del femminicidio di Federica TorzulloSecondo la procura Claudio Carlomagno, il marito che ora è in carcere, non «era in grado di accettare la fine del matrimonio» ... ilpost.it

Da quel giorno la vita della giovane è cambiata per sempre - facebook.com facebook