Il futuro della Groenlandia si presenta in diverse possibili direzioni, riflettendo i cambiamenti climatici e le tensioni geopolitiche. Questa regione, un tempo marginale, sta diventando un punto di interesse strategico per l’Europa e il mondo. La crisi attuale evidenzia l’importanza di monitorare attentamente gli sviluppi e di valutare le implicazioni a lungo termine per la sicurezza e le politiche regionali.

Il destino della Groenlandia è uscito dai libri di geografia per entrare nelle agende di sicurezza nazionale. Le rinnovate ambizioni americane sul controllo del territorio danese non sono più solo boutade elettorali, ma segnali di una faglia che rischia di spaccare l'ordine atlantico e riscrivere le regole della politica internazionale. Il Copenhagen Institute for Futures Studies (Cifs), centro di analisi strategica attivo da oltre cinquant’anni nel campo della foresight e dell’analisi di scenario, cioè nell'esplorazione di futuri possibili, ha elaborato un rapporto che prova a rispondere a una domanda diventata improvvisamente concreta: come potrebbe evolvere, nel breve periodo, una crisi geopolitica sulla Groenlandia? Il documento non vuole essere una sfera di cristallo: non formula previsioni, ma costruisce quattro scenari plausibili, con un orizzonte temporale di piuttosto di ravvicinato (la fine del 2026), per aiutare decisori e imprese a prepararsi all'imprevisto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quattro futuri possibili per la Groenlandia e una crisi che parla all’Europa

Groenlandia, le quattro strategie dall’Europa per salvarla da TrumpCon le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile acquisizione della Groenlandia, l’attenzione internazionale si concentra sulle risposte europee.

Groenlandia, dazi di Trump all’Europa: crisi politica ma i tedeschi pensano al denaroLa recente escalation tra gli Stati Uniti e l’Europa, con i dazi di Trump sulla Groenlandia e altre tensioni politiche, sta influenzando l’economia globale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ep. 234 - Trump, la Groenlandia e la crisi che può cambiare la Nato

Argomenti discussi: Se crollano gli ayatollah: quattro scenari per il futuro dell'Iran; Se Kering prende il 100%: quattro scenari per il futuro di Valentino; Concorso di idee per il Museo del futuro ad Assisi: quattro hub su pace, economia umana, ambiente e intelligenza artificiale; Cosa può succedere se cade Khamenei: 4 scenari per l’Iran.

Quattro futuri possibili per la Groenlandia e una crisi che parla all'EuropaL'Artico come un test della tenuta atlantica. Il Copenhagen Institute for Futures Studies immagina quattro esiti possibili della crisi aperta dalle mire trumpiane sul territorio danese. In gioco non c ... ilfoglio.it

L’Eurogruppo tenta l’intesa sul nuovo vicepresidente della Bce al posto di Luis de Guindos. Sei candidati in campo, quattro favoriti e una scelta che pesa sugli equilibri futuri di Francoforte - facebook.com facebook

Se crolla il regime degli #ayatollah: quattro scenari per il futuro dell' #Iran #Teheran #Khamenei x.com