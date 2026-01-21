Quarto ritiro spirituale per docenti al Monastero di Cellole | educare alla vita prendendosi cura della morte Con Mantegazza Lonati e De Bortoli dal 14 al 17 febbraio

Dal 14 al 17 febbraio, il Monastero di Cellole, vicino a San Gimignano, ospita il quarto ritiro spirituale dedicato a insegnanti, educatori e dirigenti scolastici. Un’occasione di riflessione e confronto sul ruolo dell’educazione e sulla cura della vita e della morte, con la partecipazione di Mantegazza, Lonati e De Bortoli. Un momento di approfondimento nel rispetto della sobrietà e della spiritualità, in un contesto di tranquillità e introspezione.

Il Monastero di Cellole, nei pressi di San Gimignano in Toscana, ospita dal 14 al 17 febbraio il quarto ritiro spirituale laico rivolto a insegnanti, educatori e dirigenti scolastici. Il tema scelto per questa edizione è “Prima di andare via. Prendersi cura della morte per educare alla vita”. Raffaele Mantegazza, professore di scienze pedagogiche al dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca, accompagna i partecipanti in questo percorso di silenzio, condivisione e riflessione. Gli organizzatori spiegano l’obiettivo dell’iniziativa: “Il nostro quarto ritiro si inserisce nel percorso che stiamo facendo con decine di insegnanti con l’intento di fermarsi a pensare a cosa significhi oggi educare alla vita.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

