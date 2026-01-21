Quanto vi sentite sicuri a Verona? Partecipate al sondaggio Demopolis per VeronaSerait

Partecipa al sondaggio di VeronaSera.it, promosso da Demopolis, per condividere la tua opinione sulla sicurezza a Verona. Vogliamo conoscere come percepisci la tua sicurezza in città e in casa, le principali preoccupazioni e le zone considerate più sensibili. Inoltre, il questionario esplora altri aspetti della vita quotidiana, come sanità, traffico e costo della vita. La tua opinione è importante per comprendere meglio la realtà urbana in cui viviamo.

Quanto vi sentite sicuri a Verona? E nella vostra casa? In tema di sicurezza urbana, quali timori avvertite più spesso? Che ne pensate delle zone rosse?Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete (sanità, traffico, costo della vita, ecc)? Partecipate.

