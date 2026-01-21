Se ti trovi a dover affrontare il problema del sovraindebitamento, è importante conoscere i costi e le procedure coinvolte. In questa settimana, Pillitteri approfondisce le principali spese e le opzioni disponibili per gestire questa situazione, offrendo informazioni chiare e pratiche. Comprendere i costi ti aiuterà a pianificare meglio i passi da seguire per risolvere o ridurre il tuo debito in modo efficace e consapevole.

Pillitteri Questa settimana trattiamo di un tema molto sentito da chi si trova in una condizione di sovraindebitamento. Ovvero i costi della procedura. Sono diversi i lettori che mi interpellano circa l’equità dei compensi loro richiesti. Tra tutti ne scelgo uno di Monza. Tra finanziarie e agenzia delle entrate ha un debito complessivo che sfiora i 130.000 euro. Inevitabilmente lo squilibrio finanziario si presenta eclatante. Si è rivolto a una società. E, dopo aver sborsato una certa cifra per l’analisi della sua situazione, si è visto richiedere 15.000 euro. Mi chiede se è congruo. Per dare una risposta bisogna premettere che non esistono tabelle specifiche per l’assistenza in questi tipo di procedure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quanto mi costa affrontare la “battaglia“ del sovraindebitamento?

Sovraindebitamento: a Rocca San Giovanni il convegno del Rotary club Lanciano-Costa dei trabocchiVenerdì 12 dicembre, nella sala consiliare del Comune di Rocca San Giovanni, si terrà il convegno organizzato dal Rotary Club Lanciano-Costa dei Trabocchi, intitolato “Oltre l’indebitamento – Strumenti per conoscere, prevenire e combattere il debito cattivo”.

Leggi anche: Auto a Gpl: quanto costa la sostituzione del serbatoio e ogni quanto va fatta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Revisione auto 2026: come funziona; Quanto costa fare il pieno nel 2026? L’analisi dei prezzi dopo l’aumento delle accise sul diesel; Quanto costa un punto alle big di Serie A?; I costi e le tasse associati all'acquisto di una casa in Spagna nel 2026.

Quanto mi costa affrontare la battaglia del sovraindebitamento?Pillitteri Questa settimana trattiamo di un tema molto sentito da chi si trova in una condizione di sovraindebitamento. Ovvero i ... ilgiorno.it

IL 20 GENNAIO AL MIT, UN TAVOLO PER AFFRONTARE LE CRITICITA' DELL'AEROPORTO DI SALERNO-COSTA D'AMALFI-CILENTO Si terrà il prossimo 20 gennaio, presso il Ministero per le infrastrutture a Roma, un tavolo a cui parteciperanno le direzioni - facebook.com facebook