Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero dipende da diversi fattori, tra cui il PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso in Italia. Conoscere il valore attuale del PUN permette di comprendere l’andamento dei prezzi e le variazioni nel costo dell’energia, offrendo una base informativa utile sia ai consumatori che agli operatori del settore.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 21 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,1527 €kWh (152,715243 €MWh), in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Le offerte possono essere a prezzo fisso o variabile, e spesso includono servizi aggiuntivi o sconti per la domiciliazione bancaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

