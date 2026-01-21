Quando l’epilessia colpisce gli anziani | le cause e i trattamenti per la terza età

L’epilessia negli anziani rappresenta una condizione più comune di quanto si possa pensare, con un’incidenza che aumenta con l’età, soprattutto oltre i 75 anni. Le cause possono variare, includendo patologie cerebrali e cambiamenti legati all’età. I trattamenti disponibili sono diversi e adattati alle esigenze della terza età, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a gestire efficacemente la condizione.

Più frequente negli anziani che nei bambini: a differenza di quanto comunemente si crede, l’incidenza dell’epilessia è più alta dopo i 75 anni che nell’infanzia. Nella terza età colpisce infatti ogni anno 180 persone ogni 100mila. E con una popolazione mondiale che invecchia, c’è da aspettarsi un aumento delle persone affette da questa patologia nella terza età. “Negli anziani l’incidenza delle crisi è proporzionalmente superiore a quella attesa nell’infanzia”, conferma Laura Tassi, neurologa del Centro chirurgia dell’epilessia dell’ Ospedale Niguarda, nonché past president della Lice, la Lega italiana contro l’epilessia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Quando l’epilessia colpisce gli anziani: le cause e i trattamenti per la terza età Il presidente Schifani incontra gli anziani di Sant'Egidio: "Priorità a servizi e misure per la terza età"Il presidente Schifani ha partecipato a un pranzo sociale con gli anziani della Comunità di Sant'Egidio a Catania. Anziani, Schifani incontra la Comunità di Sant’Egidio a Catania: apertura a una legge dedicata alla terza etàIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha partecipato a Catania a un pranzo sociale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, incontrando gli anziani locali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Quando l’Epilessia colpisce gli anziani, riconoscerla e trattarla in maniera appropriata; Quando l’epilessia colpisce gli anziani: le cause e i trattamenti per la terza età; Allarme farmaci salvavita, introvabili: a rischio bambini ed epilettici. Quando l’epilessia colpisce gli anziani: le cause e i trattamenti per la terza etàA dispetto di quanto si crede, l'epilessia colpisce più gli anziani che i bambini: l'analisi delle possibili cause e i trattamenti più indicati. lapresse.it Anziani ed epilessia. Importante riconoscerla e curarla correttamenteL’epilessia è più frequente dopo i 75 anni e rappresenta la terza patologia neurologica nell’anziano, dopo ictus e demenze. quotidianosanita.it Giorgio Bollini ha 21 mesi di vita e quindici li ha passati in ospedale: è affetto da una patologia che colpisce una persona su trentamila, la sindrome di Dravet, un'encefalopatia rara che provoca crisi epilettiche, legate alla mutazione di un gene. Il quadro però è - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.