Qualità dell’aria rafforzate le limitazioni su traffico e attività agricole

In base alle previsioni di Arpae, il bollettino Liberiamolaria indica che, nei giorni di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio, saranno in vigore restrizioni aggiuntive per il traffico e le attività agricole, in linea con il Piano aria integrato regionale. Queste misure mirano a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’inquinamento atmosferico nelle aree interessate.

Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria - pubblicato il lunedì, il mercoledì e il venerdì nelle giornate di domani, giovedì 22 e di venerdì 23 gennaio saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (venerdì 23 sarà.

