Vladimir Putin ha confermato l'incontro con l’inviato statunitense Steve Witkoff, previsto per il 22 gennaio a Mosca. L'appuntamento rappresenta un momento di dialogo tra le due nazioni, in un contesto di relazioni internazionali complesse. La delegazione russa e l’ambasciatore statunitense discuteranno questioni di interesse reciproco, nel tentativo di mantenere un canale di comunicazione aperto e costruttivo tra i due paesi.

Vladimir Putin «ha previsto in agenda» di incontrare il 22 gennaio a Mosca l’inviato statunitense Steve Witkoff. Lo ha riferito alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, confermando quanto annunciato dallo stesso Witkoff a margine del World Economic Forum in corso a Davos. Anche se c’è una leggera discrepanza sui tempi: l’inviato Usa ha infatti dichiarato che partirà – assieme a Jared Kushner, genero di Donald Trump – nella serata di giovedì 22 gennaio e che l’arrivo a Mosca è previsto «a tarda notte». Witkoff ha inoltre dichiarato: «La Russia ha richiesto l’incontro. Penso che si tratti di un segnale importante. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Putin-Witkoff, confermato il nuovo incontro a Mosca

Bloomberg: Witkoff e Kushner presto a Mosca per un nuovo incontro con PutinSecondo fonti di Bloomberg, Steve Witkoff e Jared Kushner, già presenti al Cremlino a dicembre, pianificano un ulteriore viaggio a Mosca per un incontro con Vladimir Putin.

Ucraina, domani a Mosca incontro Putin-WitkoffDomani a Mosca si terrà un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La Russia approva il piano di pace USA, incontro Trump-Putin confermato

Argomenti discussi: Ucraina, Lavrov: Pronti a contatti con Witkoff e Kushner; Media, Witkoff e Kushner presto a Mosca per vedere Putin. Lavrov: Pronto a incontrarli - Il presidente del Consiglio europeo, Costa: 'L'Ue non accetta violazioni del diritto internazionale'; Bloomberg: Witkoff e Kushner a Mosca entro fine mese per colloqui con Putin; Iran, Reza Pahlavi: Tornerò nel Paese, il regime cadrà. Ecco cosa chiede il figlio dell'ultimo scià.

Ucraina, domani incontro Witkoff-Putin a MoscaÈ previsto per domani 22 gennaio a Mosca un incontro tra l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steven Witkoff, e il presidente ... msn.com

Witkoff, 'domani incontrerò Putin'(ANSA) - ROMA, 21 GEN - L'inviato statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che domani incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto Witkoff in un'intervista alla Cnbc, come riporta Reuter ... tuttosport.com

Witkoff riceve il capo del Mossad e specifica: «Preferiamo la diplomazia». Il tycoon sposta una portaerei in Medio Oriente. Putin teme di perdere influenza e vuol mediare. - facebook.com facebook

Putin pronto a incontrare Witkoff e Kushner. Prestito Ue di 90 miliardi per Kiev x.com