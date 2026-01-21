Pusher insospettabili la scoperta dei carabinieri nell' hinterland napoletano
I carabinieri della compagnia di Giugliano stanno svolgendo attività di contrasto alla droga nell’hinterland napoletano. Durante i controlli, sono state identificate anche persone apparentemente insospettabili, evidenziando come il traffico di sostanze stupefacenti possa coinvolgere soggetti non prevedibili. La nostra analisi si concentra sui risultati delle operazioni e sulle dinamiche emergenti nel controllo del territorio.
I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano sono impegnati in una serie di operazioni antidroga su tutto il litorale: nelle maglie dei loro controlli sono finiti anche insospettabili.Un 41enne incensurato di Giugliano è stato arrestato: i militari hanno perquisito.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Ponticelli e Toiano, presi due insospettabili pusher: la strategia dei clan per eludere i controlliNel cuore di Napoli, i clan utilizzano insospettabili cittadini per gestire lo spaccio di droga, eludendo i controlli delle forze dell'ordine.
Leggi anche: Napoli: 100 candelotti nell’auto. Dopo la droga anche i botti illegali passano nelle mani degli incensurati insospettabili? Carabinieri arrestano 25enne
Pusher insospettabile arrestato tra Giugliano e VarcaturoGiugliano – L'offensiva dei Carabinieri contro il traffico di droga prosegue, colpendo pusher insospettabili e incensurati. cronachedellacampania.it
Cocaina in un'auto a noleggio, in penisola sorrentina arrestato pusher insospettabile - facebook.com facebook
