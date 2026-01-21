Pusher insospettabili la scoperta dei carabinieri nell' hinterland napoletano

I carabinieri della compagnia di Giugliano stanno svolgendo attività di contrasto alla droga nell’hinterland napoletano. Durante i controlli, sono state identificate anche persone apparentemente insospettabili, evidenziando come il traffico di sostanze stupefacenti possa coinvolgere soggetti non prevedibili. La nostra analisi si concentra sui risultati delle operazioni e sulle dinamiche emergenti nel controllo del territorio.

