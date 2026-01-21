Gli Australian Open 2026 sono entrati nel vivo con l’andamento dei primi incontri. Tra le notizie di giornata, si evidenzia il commento di Puppo su Alcaraz, sottolineando come Ferrero desiderasse che il tennista mantenesse sempre l’impegno e la concentrazione, evitando di perdere di vista la propria identità da atleta. I match odierni hanno dato avvio a una competizione che si preannuncia ricca di scontri interessanti.

Si entra nel vivo degli Australian Open 2026 con il primo turno che si è completato con i match di oggi. Tra questi, ovviamente, il più atteso era quello che vedeva l’esordio di Jannik Sinner che si è sbarazzato di Hugo Gaston con il punteggio di 6-2 6-1, prima che il francese decidesse di ritirarsi per problemi fisici. Di questo e molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, conduttore del programma e giornalista di Eurosport parte da una questione molto importante per questi primi match: “Non possiamo non parlare di quanto avvenuto in questi primi tre giorni, ovvero una quantità di ritiri che penso non si sia mai verificata in passato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Ferrero non voleva che Alcaraz prendesse, partisse e si dimenticasse di essere un tennista”

Puppo riflette: “Al momento è Alcaraz ad inseguire Sinner. La rottura con Ferrero per una ragione”Il mondo del tennis si prende una pausa dopo una stagione intensa, lasciando spazio alle riflessioni e alle strategie future.

Puppo riflette: “Al momento è Alcaraz ad inseguire Sinner. Per me Ferrero ha lasciato lo spagnolo per una ragione”Mentre la stagione tennistica si chiude, le dinamiche tra i grandi nomi si fanno sempre più interessanti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Puppo: Ferrero non voleva che Alcaraz prendesse, partisse e si dimenticasse di essere un tennistaSi entra nel vivo degli Australian Open 2026 con il primo turno che si è completato con i match di oggi. Tra questi, ovviamente, il più atteso era quello ... oasport.it

Ferrero racconta cosa è successo davvero con Alcaraz, poi non chiude a Sinner: “Ci rifletterei” Juan Carlos Ferrero sta soffrendo dopo la rottura inaspettata con Carlos Alcaraz. Il coach spagnolo, nella prima intervista concessa post-separazione dal numero u facebook